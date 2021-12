Covid, scandalo mascherine Ffp2: "Prima dell'obbligo andava calmierato prezzo"

Covid, Boccia: "Obbligatorie Ffp2 Andava calmierato il prezzo"

"Sarebbe stato piu' corretto, prima di rendere obbligatorie le mascherine Ffp2, calmierare il prezzo evitando speculazioni; ora i prezzi sono intollerabilmente alti. Inutile adesso perder tempo in riunioni, si riprenda dalla prima all'ultima parola il provvedimento fatto dall'ex commissario Arcuri sulle mascherine chirurgiche oltre un anno fa e si faccia la stessa cosa. Tentennare mentre la gente fa le code davanti alle farmacie e ai supermercati per pagare le Ffp2 anche tre volte il normale prezzo di mercato non e' tollerabile". Cosi' Francesco Boccia, deputato Pd ed ex Ministro per gli affari regionali, entrando alla Camera per il voto sulla legge di bilancio.

Mascherine Ffp2, dove è previsto l'obbligo

L'obbligo di indossare le mascherine di tipo Ffp2 è stato prescritto in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

L'obbligo è scattato dopo Il Consiglio dei ministri del 23 dicembre, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, con decreto-legge 221, "proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

Covid, Costa: "Possibile prezzo calmierato per mascherine Ffp2"

Per il sottosegretario alla Salute Andrea Costa e' possibile il prezzo calmierato per le mascherine Ffp2: lo ha detto lo stesso Costa nella trasmissione Tagadà su La7. Alla domanda: "ci sara' un prezzo calmierato per le Ffp2, visto che e' richiesto un maggiore utilizzo da parte di una scala piu' ampia della popolazione per svolgere attivita' piu' a rischio? "Credo proprio di sì", è stata la risposta.

Costa si e' detto inoltre "convinto che verra' incaricata di avviare il percorso che possa portare a dei prezzi calmierati per le mascherine Ffp2 ancora una volta la struttura commissariale guidata dal commissario Figliuolo, cosi' come e' stato fatto per i tamponi,. Anche - ha osservato, - perche' giustamente di fatto le abbiamo imposte anche a coloro che si sono vaccinati. Credo sia giusto dare una risposta di questo tipo".