Covid, superata soglia critica di 30mila. Milano choc: "Presto 20mila contagi"

Ancora una impennata della curva epidemica in Italia. Oggi sono 31.084 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati (ieri erano 26.831), con il nuovo record di tamponi processati, 215.085 (ieri erano 201.452). Lieve calo dei decessi, 199 contro i 217 di ieri, per un totale di 38.321. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

"La nostra stima sui contagi di questa settimana e' che arriveremo a 20 mila casi" nel territorio di Ats Milano Citta' metropolitana. Lo ha detto il direttore generale di Ats Milano Citta' metropolitana, Walter Bergamaschi, in audizione in commissione consiliare del Comune di Milano, parlando dell'epidemia in corso sul territorio milanese. "Nella settimana dal 4 al 10 ottobre abbiamo avuto 2 mila casi, a fine luglio avevamo 200 casi in una settimana - ha aggiunto -, dal 4-10 ottobre 2 mila quindi erano 10 volte quelli di fine luglio, la settimana successiva abbiamo avuto 6 mila casi, sono triplicati, e quella che si e' appena conclusa ne abbiamo avuto 12 mila quindi sono raddoppiati, la nostra stima di questa settimana e' che arriveremo a 20 mila casi".