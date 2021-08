Danimarca via restrizioni Covid dal 10 settembre: vaccinato il 70%

Il governo di Copenaghen eliminerà le restrizioni per il Covid a partire dal 10 settembre. Un risultato raggiunto grazie all'alto tasso di vaccinati. In Danimarca ha completato il ciclo della vaccinazione il 70% della popolazione. Il ministro della Salute danese Magnus Heunicke ha definito il tasso di immunizzazione raggiunto da record, aggiungendo che "l'epidemia è al momento sotto controllo". E "il virus non è più considerato una minaccia per la società". "Non siamo usciti dalla pandemia", sottolinea però, avvertendo che " il governo non esiterà ad agire rapidamente se la minaccia tornerà nuovamente a minare le funzioni essenziali della società".