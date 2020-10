De Luca, nuove restrizioni anti-Covid in Campania: limiti d’orario al jogging

Nuove restrizioni in Campania, stavolta la stretta riguarda la movida e il jogging, la corsa di mantenimento a cui, soprattutto durante il lockdown, molti italiani si sono appassionati. Il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha firmato un'ordinanza, la numero 78, che limita dalle ore 6 alle 8.30 l'attività di jogging se svolta "sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati". Negli altri casi il jogging è consentito "senza limiti d'orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento".

La novità principale, tuttavia, riguarda i locali della movida: per i ristoranti (compresi pub, vinerie e simili) valgono le disposizioni del Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte. Le attività, quindi, sono consentite fino alla mezzanotte per il servizio al tavolo e fino alle 21 in assenza di servizio al tavolo. Decade lo stop alle 23 previsto dalla precedente ordinanza regionale.

Per i bar, le pasticcerie, le gelaterie ed esercizi simili è disposto, dalla domenica al giovedì, l'obbligo di chiusura dalle 23 alle 5 del giorno successivo. Nel weekend (venerdì e sabato) valgono le disposizioni del Dpcm: attività consentite fino alle 24 con servizio al tavolo e fino alle 21 in assenza di servizio al tavolo. Lo svolgimento di sagre, fiere, altre attività o eventi è consentito solo "in forma statica e con postazioni fisse". Le disposizioni hanno validità per un mese, da oggi fino al 13 novembre.