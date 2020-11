Dpcm, Iss: "Campania in zona gialla perchè inattendibili i dati sui ricoveri"

L'emergenza Coronavirus in Italia continua e con il nuovo Dpcm varato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la speranza è che i dati relativi ai contagiati possano diminuire. Ma la polemica sulle fasce di colore, in base alla gravità della situazione, assegnate dal Cts tenendo conto di 21 parametri - si legge sul Sole 24 Ore - è destinata ad alimentarsi dopo l'ammissione dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha ammesso: "La Campania è in zona gialla perchè i suoi dati sui ricoveri non sono attendibili". La regione di De Luca, sarebbe stata "graziata" perchè ha un indice Rt più basso, ma quell'indice è dovuto proprio ai dati non attendibili.

Il provvedimento - prosegue il Sole 24 Ore - è stato dettato dall'intervento del governatore, che prima degli altri, grazie anche alla chiusura delle scuole, ha messo in atto un mini lockdown. Per questo la Campania ha avuto un trattamento diverso rispetto ad altre Regioni con situazioni analoghe: come Puglia e Sicilia (finite in zona arancione) e Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d'Aosta, che da oggi di fatto sono in lockdown per il collocamento in "zona rossa".