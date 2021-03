AstraZeneca, Ema: "Al vaglio gli effetti collaterali. Priorità è la sicurezza"

AstraZeneca, Ema: "Nostra priorità è la sicurezza del vaccino"

"Stiamo facendo questa revisione in seguito alle preoccupazioni emerse" sui casi avversi dopo la vaccinazione con AstraZeneca contro il Covid-19. Lo ha dichiarato la direttrice dell'Ema, Emer Cooke,durante una conferenza stampa convocata per fornire dettaglio il percorso di revisione sul vaccino AstraZeneca. "La nostra priorità è assicurarci della sicurezza del vaccino", ha aggiunto. Saranno sottoposti al vaglio tutti i dati raccolti in Europa, "esamineremo i casi rari di trombosi" dichiara Cooke.

AstraZeneca, Emer Cooke (EMA): "Valutazione in corso su tutti i vaccini"

“Stiamo valutando eventi collegati con tutti i vaccini” anche se “al momento sono stati riportati casi su AstraZeneca”. Ha dichiarato la direttrice dell’Ema. “La nostra posizione” in merito al vaccino AstraZeneca “è che i benefici rimangono superiori ai rischi”, “ma le preoccupazioni serie necessitano di una seria valutazione scientifica” al termine della quale “sarà possibile rispondere agli interrogativi”. "Chi ha sintomi anomali lo segnali".

Ema: "Conclusioni su analisi dati attese per giovedì"

"Oggi c'è una nuova riunione degli esperti di analisi di dati e giovedì verranno rese note le conclusioni", ha fatto sapere la direttrice dell'Ema, Emer Cooke. "Il pubblico sarà informato della decisione", ha aggiunto.

