Nuova Porsche Cayenne GTS 2024: una sportiva per tutti giorni

La Porsche Cayenne GTS si rinnova per il 2024, incarnando perfettamente la filosofia del Gran Turismo Sport del marchio.

Questo modello si propone come un SUV di alta prestazione, adatto a qualsiasi scenario stradale, senza compromessi sulla versatilità su strada.

La nuova Cayenne GTS presenta significativi miglioramenti nella gestione e nelle prestazioni. Il telaio è stato raffinato con tecnologie ereditate dalla Cayenne Turbo GT, come le sospensioni pneumatiche adattive con doppia camera e il sistema Porsche Active Suspension Management (PASM). Questo consente una guida estremamente dinamica e reattiva, migliorando il comfort senza sacrificare le prestazioni. Il modello 2024 ha introdotto un aumento di potenza con il motore V8 biturbo da 4,0 litri, ora capace di erogare 500 CV, garantendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,4 secondi.

Esteticamente, la Cayenne GTS si distingue per il suo design accattivante. Il pacchetto Sport Design di serie include finiture in Nero Lucido, mentre dettagli come le pinze dei freni in rosso e i cerchi da 21 pollici RS Spyder Design in grigio antracite enfatizzano ulteriormente il suo carattere sportivo. Internamente, il modello offre un ambiente ricco e personalizzabile con materiali di alta qualità come il Race-Tex e opzioni di colore esclusive per gli interni.

Il 2024 segna un salto qualitativo anche in termini di tecnologie integrate. La Cayenne GTS vanta il nuovo sistema Porsche Driver Experience, che include un innovativo quadro strumenti digitale curvilineo. Il comfort è ulteriormente potenziato dall'impianto audio surround Bose® e dall'illuminazione ambientale diffusa, che creano un'atmosfera accogliente e immersiva. Opzioni come il tetto panoramico fisso e lo spoiler posteriore adattivo aumentano l'attrattiva della versione Coupé.

Nonostante le sue capacità indiscusse su pista, la Cayenne GTS non trascura l'aspetto pratico, rimanendo un veicolo perfettamente adatto all'uso quotidiano. Con un prezzo di partenza di 142.700 euro per la versione SUV e di 146.400 euro per la SUV Coupé, Porsche continua a offrire un'esperienza di lusso senza compromessi, combinando prestazioni straordinarie, tecnologia all'avanguardia e un design esclusivo.

La nuova Porsche Cayenne GTS è quindi la scelta ideale per gli amanti del marchio che cercano un SUV che offre sia prestazioni eccellenti sia un comfort di guida superiore, disponibile per le consegne in Europa a partire dall'estate del 2024.