Forza Nuova, il leader No Green Pass allo stadio col certificato verde

Forza Nuova ha assunto una posizione chiara e netta sul Green Pass: combatterlo. Non scaricarlo, non averlo, pena l’espulsione dal partito. Ad agosto era stata diffusa una circolare esplicativa: "Chiunque, militante o dirigente, per qualunque ragione si adeguasse a questa intollerabile e, nelle intenzioni del sistema, definitiva operazione di controllo sociale subirà l'immediata e irrevocabile espulsione da Forza Nuova".

Certo, qualche eccezione era contemplata: "Non sarà interessato alla misura estrema chi, per ragioni familiari, personali o lavorative, facesse ricorso all'uso del tampone rapido. Fondamentale è non acquisirlo, non piegarsi, costi quel che costi". A meno che non costi l’esclusione dall’ingresso allo stadio: questo deve aver pensato Castellino, leader romano di FN e romanista, che per vedere giocare la squadra del cuore si è concesso il Green Pass.

A riportare la notizia è Viola Giannoli su Repubblica. “Circola via chat una fotografia di uno dei leader di Forza Nuova, Giuliano Castellino, ritratto alla balaustra dello stadio Olimpico durante la partita di Conference League di giovedì scorso, 26 agosto, Roma-Trabzonspor”, scrive la giornalista.

E in effetti la foto è ben chiara: sugli spalti, tra i tifosi, è presente l’attivista dell’estrema destra romana, già a capo dei disordini anti-Dpcm di gennaio nonché a capo dei No Green Pass romani, promotore di proteste tra cui l’annunciato blocco dei treni del 1 settembre.

Raggiunto al telefono da Repubblica, Castellino nega di aver scaricato il Green Pass: "Ho fatto il tampone. Quello si può fare, secondo le nostre regole. Sono entrato con il foglio che certifica il risultato negativo". Ma il tampone entro 48 ore è proprio una delle tre condizioni per ottenere il tanto contestato Green Pass. Insomma, fate quello che dico e non quello che faccio.