Green Pass, Granato (ACE) va in Senato senza esibirlo: seduta sospesa

La Sen. Bianca Laura Granato (ACE) va in Commissione per parlare del Green Pass... ma senza il Green Pass!

I lavori della prima commissione del Senato, che si occupa di Affari costituzionali, è stata sospesa per via dell'iniziativa della senatrice no pass Laura Granato.

La rappresentata del gruppo "L'Alternativa c'è", come aveva ampiamente preannunciato, si è presentata in Commissione a Palazzo Madama senza mostrare il Green Pass.

Il presidente della commissione, Dario Parrini, ha quindi dovuto sospendere la seduta: "Non si puo' lavorare con la presenza di una trasgressore delle regole fondamentali".

"Quando sono fuori dal Senato - ha spiegato Granato - per rispettare tutte le regole cui sono sottoposti anche gli altri cittadini lo esibisco, ma nel luogo deputato alla rappresentanza dei cittadini mi rifiuto di piegarmi a una distorsione del regolamento del Senato, oltretutto derivante da un decreto legge, un atto unilaterale del governo che ancora non è stato convertito in legge e che adesso il Parlamento sta discutendo".

"Siamo cittadini e non sudditi. Rivendichiamo il diritto alla tutela della salute del cittadino secondo quelle che sono le proprie convinzioni: anche per questo non entrerò con il Green Pass in Senato, non ho intenzione di esibire la tessera dell’obbedienza", aveva preannunciato Granato, che si è anche detta "solidale con i manifestanti di Trieste e di tutt'Italia che in questo momento sono l’unico baluardo di uno Stato di diritto che ci stanno negando e ci hanno negato attraverso leggi incostituzionali e autoritarie che non esistono in nessun altro paese europeo".

In seguito al caso-Granato, il Consiglio di presidenza del Senato ha deciso di vietare l'ingesso a Palazzo Madama e nei palazzi adiacenti che fanno capo al Senato ai senatori che non mostreranno il Green Pass.