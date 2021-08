Il medico che ha scelto di non curare chi rifiuta il vaccino

Nel paese che vanta il tasso di vaccinazione più basso degli Stati Uniti, i no vax sono molto irritati da un medico che ha affisso un chiaro cartello sulla sua porta: "Il dottor Valentine si rifiuta di visitare i pazienti che non sono vaccinati contro il Covid-19".

"Se mi chiedono il motivo, rispondo che morire di Covid-19 è terribile e non voglio vederli fare questa fine" ha dichiato il medico, il dott. Valentine.

Questo è quanto succede in Alabama, e a riportare la notizia è il Washington Post: nella scorsa settimana "l'Alabama ha registrato 4.465 nuovi casi di coronavirus. [...] Tutte le contee dello stato tranne una sono state considerate dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie come aree ad alta trasmissione. Ci sono più di 2.900 persone in Alabama ricoverate in ospedale a causa del covid-19, il quinto stato a più alto contagio del paese. Il numero di ricoveri si sta avvicinando al record stabilito l'11 gennaio, secondo il Dipartimento di sanità pubblica dell'Alabama, quando il vaccino non era ampiamente disponibile.

La terribile situazione ha messo a dura prova il sistema ospedaliero statale al punto che ci sono più pazienti nelle unità di terapia intensiva di quanti siano i letti disponibili, secondo l'Alabama Hospital Association".