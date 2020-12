Iss, dopo 5 settimane Rt sotto l'1. Quasi tutte le regioni a rischio moderato"

Torna sotto l'1 per la prima volta da 5 settimane l'indice Rt in Italia: nella settimana 23-29 novembre l'Rt stimato è pari a 0,91. Lo registra il report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss. Si riscontrano valori di RT puntuale inferiore a 1 in 16 Regioni. Di queste, rileva il report," 15 hanno un Rt puntuale inferiore a uno anche nel suo intervallo di confidenza maggiore, indicando una diminuzione significativa nella trasmissibilità"

Si abbassano i livelli di rischio in quasi tutte le regioni, con la maggioranza che scendono a rischio moderato e due, per la prima volta dopo mesi, che scendono addirittura al rischio basso. Le uniche due regioni rimaste con un rischio complessivo classificato come "alto" sono Puglia e Sardegna, cui si aggiunge la Calabria considerata "non valutabile" e quindi "equiparata a rischio alto". Mentre Basilicata e Campania riescono a collocarsi nella fascia di rischio "basso". Tutte le altre sono a rischio "moderato", eccetto "Nella settimana di monitoraggio - sottolinea il report - si osserva una riduzione generale del rischio complessivo, con la maggior parte delle Regioni/PPAA a rischio Moderato e, per la prima volta dopo sette settimane, due a rischio Basso". Delle 16 regioni a rischio moderato, "5 hanno una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese nel caso si mantenga invariata l’attuale trasmissibilità". Le tre Regioni classificate a rischio Alto, avvisa il report, "sono state classificate a rischio Alto e/o equiparate a rischio Alto per 3 o più settimane consecutive; questo prevede specifiche misure da adottare a livello provinciale e regionale in base al documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”".