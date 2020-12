Macron, Trump, Ronaldo, Djokovic e... tutti i vip che hanno preso il Covid

Coronavirus, tutti i vip che si sono ammalati

Il presidente francese, Emmanuel Macron è solo l'ultimo in ordine di tempo fra i tanti leader e Vip internazionali contagiati con il Covid-19. Fra i politici il malato più famoso è stato Donald Trump, testato positivo lo scorso 2 ottobre assieme alla moglie, Melania, e a tanti suoi più stretti consiglieri e collaboratori.

In Brasile il 7 luglio era risultato positivo al Covid il presidente Jair Bolsonaro, negazionista sul virus, che non ha smesso di sfidare i rischi di contagio. Si è poi ammalato anche il figlio Flavio, senatore, che ha comunicato la sua positività il 25 agosto scorso. Ad aprile il premier britannico Boris Johnson era stato il primo leader a contrarre il virus in forma grave, fino a rischiare la vita durante la settimana trascorsa in terapia intensiva. Anche il principe Carlo è stato contagiato dal Covid così come il figlio, il principe William, positivo ad aprile anche se lo ha rivelato diversi mesi dopo.

A marzo era toccato anche al principe Alberto II di Montecarlo, ma con sintomatologia lieve. Sempre in Francia il 2 dicembre era morti per il Covid l'ex presidente Vale'ry Giscard d'Estaing. Tra i leader che hanno incrociato il virus ci sono anche il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, il premier armeno, Nikol Pashynian, e quello russo, Mikhail Mishustin. E poi in America latina i presidenti della Bolivia, Jeanin Anez, del Guatemala, Alejandro Giammattei, e dell'Honduras, Juan Orlando Hernandez.

In Italia tra i contagiati ci sono l'ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ricoverato per una decina di giorni a settembre, e il segretario dem, Nicola Zingaretti. Non solo politici: neanche le star del mondo dello spettacolo e gli atleti, sono stati risparmiati dalla pandemia. L'attore britannico Robert Pattinson, lo scorso settembre, ha interrotto la produzione del film 'The Batman'.

Hollywood è stata colpita anche dal contagio di Tom Hanks e della moglie, l'attrice Rita Wilson, come pure da quello di Antonio Banderas. Il virus è arrivato anche alcune delle star più famose di Bollywood, in India, come l'attore Amitabh Bachchan e il figlio Abhishek. Ad ammalarsi sono state anche due stelle della musica Andrea Bocelli e il tenore Placido Domingo.

Nel mondo dello sport, prima del calciatore portoghese Cristiano Ronaldo, testato positivo di recente, avevano contratto il Covid-19 il tennista Novak Djokovic, il velocista Usain Bolt, i cestiti Nba, Kevin Durant e Rudy Gobert, il calciatore del Milan, Zlatan Ibrahimovic, e quello della Juventus, Daniele Rugani. Di Covid sono morti lo scrittore cileno Luis Sepulveda e di uno dei patriarchi della musica jazz, Ellis Marsalis, entrambi deceduti nei mesi scorsi.