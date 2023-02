"Nascose sms col Ceo di Pfizer". Il Nyt trascina in tribunale von der Leyen

Il New York Times e la causa alla Ue per i silenzi di von der Leyen

Il Coronavirus sembra essere definitivamente alle spalle, salvo colpi di scena, ma le polemiche su due anni di pandemia non si placano. Il New York Times - stando a quanto riportato da Politico e ripreso da Repubblica - avrebbe addirittura deciso di intraprendere una causa legale contro la Commissione europea, chiamando a giudizio in particolare la presidente Ursula von der Leyen. Il motivo di questa clamorosa decisione del quotidiano statunitense, sarebbe da ascrivere alla mancata comunicazione dello scambio di messaggi tra lei e il Ceo di Pfizer Albert Bourla, riguardo al negoziato che ha portato all'acquisto delle dosi di vaccino per il Covid.

Il quotidiano - prosegue Repubblica - sostiene che la Commissione aveva l'obbligo di rendere pubblici i messaggi, in nome della trasparenza, perché potrebbero contenere informazioni utili legate all'acquisizione per miliardi di dollari di dosi di vaccino. Il New York Times si è limitato a emettere un comunicato, evitando ogni ulteriore commento. "Presentiamo - si legge - molte richieste di accesso a documenti di interesse pubblico. Non possiamo fare commenti questa volta sul soggetto al centro della causa". La Commissione Europea non ha rilasciato dichiarazioni.