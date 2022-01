Obbligo vaccinale, Andrea Romano (Pd): "Già esiste, va solo esteso al Covid"

Obbligo vaccinale: “C'è già, ora estendiamolo al Covid”

“L'obbligo vaccinale c'è già, bisogna estenderlo al Covid”. Così il deputato del Pd Andrea Romano prende posizione sui social, in vista del Consiglio dei Ministri che, come anticipato da affaritaliani.it, mercoledì 5 gennaio si esprimerà in merito all'obbligo vaccinale.

“Dopo 140.000 morti, serve l'obbligo vaccinale”

"In Italia esiste già l'obbligo vaccinale: per 10 patologie che proprio grazie al vaccino hanno drasticamente ridotto la propria carica mortale. C'è davvero qualcuno che in buona fede pensa che questa efficacissima misura non debba essere estesa al Covid, responsabile in Italia di quasi 140.000 morti?", scrive Andrea Romano.

Il 5 gennaio la decisione del Governo Draghi

Prima della prossima seduta del Consiglio dei Ministri, secondo quanto apprende LaPresse, è probabile che ci sia una cabina di regia convocata dal premier Mario Draghi, per discutere l'estensione del Super Green Pass ai lavoratori della Pubblica Amministrazione e privati, una misura che entrerà in vigore dopo 15/20 giorni dall'ok del Cdm.





