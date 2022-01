La pillola anti-Covid è in farmacia. Rischi ridotti del 30% ma costa tanto

La pillola anti-Covid, ecco un rimedio in più. Ma è per pochi

L'emergenza Omicron in Italia continua senza sosta. Il Coronavirus avanza quasi inarrestabile e la nuova variante è molto più contagiosa della precedente. La soluzione ottimale per contrastare la malattia resta il vaccino, fino alla terza dose, ma da oggi in farmacia - si legge sul Messaggero - arriva un rimedio in più, anche se è destinato a pochi, per motivi di costo e di indicazioni di utilizzo. Le pillole anti Covid saranno usate in casi molto limitati, promettono una efficacia non molto elevata e il costo è proibitivo. Negli Usa vengono vendute a 700 dollari. Si tratta del Molnupiravir, il farmaco anti Covid autorizzato da Aifa, prodotto da Merck (nome commerciale Lagevrio).

Questo antivirale - si legge sul Messaggero - sarà distribuito in piccoli quantitativi. Secondo l'assessore alla Salute, Alessio D'Amato, - prosegue il Messaggero - nel Lazio arriveranno "poche confezioni nella prima fase, il reclutamento avviene con le medesime caratteristiche dei monoclonali a infusione, cioè nei venti centri di prescrizione medica nei principali ospedali". Aifa, agenzia italiana del farmaco, spiega che «il Molnupiravir è un antivirale orale, autorizzato per una distribuzione in condizioni di emergenza con decreto del ministero della Salute del 26 novembre scorso, il cui utilizzo è indicato entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi. La durata del trattamento, che consiste nell'assunzione di 4 compresse da 200 milligrammi 2 volte al giorno, è di 5 giorni".

