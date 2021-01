Covid, primo caso in Nuova Zelanda dopo due mesi: è la variante sudafricana

Coronavirus

Covid, primo caso in Nuova Zelanda dopo mesi Dopo oltre due mesi senza contagi, la Nuova Zelanda, uno dei paesi che meglio ha saputo gestire la pandemia, ha registrato il primo caso di Covid-19. Si tratta di una donna di 56 anni, recentemente rientrata in patria dall'Europa, risultata positiva ben 10 giorni dopo la fine delle due settimane di quarantena. Il virus che l'ha contagiata è quello della cosiddetta "variante sudafricana", considerata più contagiosa. Covid, sospesi i voli per l’Europa per almeno 72 ore Da metà novembre nel Paese australe non si riscontravano nuovi casi: su circa 5 milioni di abitanti, si sono finora registrati 1.927 casi e 25 decessi a causa del Covid. Secondo il ministro della Salute Chris Hipkins, molto probabilmente l'origine del nuovo contagio è qualcuno che è rientrato assieme a lei, forse a causa della successiva comune quarantena in un hotel. L'Australia ha sospeso immediatamente la possibilità di viaggiare fra i due Paesi per almeno 72 ore.