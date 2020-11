Cei, si aggravano le condizioni del Cardinale Bassetti

Le condizioni del Cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Citta' della Pieve e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, si aggravano. Il Cardinale è ricoverato dal 3 novembre in terapia intensiva 2 presso l'Azienda Ospedaliera di Perugia "Santa Maria della Misericordia". Lo riferisce una nota della Cei, parlando di "aggravamento complessivo del quadro clinico" nelle ultime ore. Sono in corso gli approfondimenti diagnostici e tutte le cure del caso. Nelle scorse settimane lo stesso Cardinale Bassetti aveva reso noto di aver contratto il virus Covid-19. "Accompagniamo con affetto e vicinanza il cardinale Presidente - dichiara mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei - Sollecitiamo le nostre Chiese alla preghiera in questo momento di prova. Siamo certi che il Signore non fara' mancare misericordia e consolazione al cardinale e a quanti sono duramente provati dalla malattia. Ricordiamo anche i medici, gli operatori sanitari e quanti si prendono cura dei sofferenti. Chiediamo a tutti di condividere queste intenzioni nei propri momenti di preghiera quotidiana".