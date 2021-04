Siero Astrazeneca, sette morti per trombosi in Gran Bretagna

Sette persone sono morte nel Regno Unito a causa di coaguli di sangue dopo essere state vaccinate contro il coronavirus con il siero di AstraZeneca: lo ha reso noto oggi la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA). Ieri la stessa MHRA aveva detto di avere identificato 30 casi di eventi avversi riguardanti la coagulazione del sangue su oltre 18 milioni di somministrazioni dello stesso vaccino.

"Il rischio di avere questo tipo di coaguli di sangue è molto basso", ha detto la direttrice dell'ente regolatore britannico, June Raine, in un comunicato trasmesso all'Afp. "I benefici dei vaccini contro il Covid-19 continuano a superare i rischi", ha aggiunto, sottolineando che la vaccinazione è "l'unico modo efficace per ridurre i decessi e le forme gravi della malattia".

Intanto, dopo la raccomandazione di somministrare il vaccino antiCovid di AstraZeneca solo alle persone con più di 60 anni, secondo quanto ha appreso l’Ansa dalla "bozza di decisione" presentata giovedì sera dall'autorità vaccinale tedesca, ora la Commissione vaccinale permanente tedesca (Stiko) starebbe valutando di consigliare agli under 60, che abbiano già ricevuto la prima dose di AstraZeneca, di farsi inoculare per la seconda dose un vaccino diverso a mRna (cioè quelli di Pfizer e Moderna).

Ieri anche l'Olanda ha deciso di sospendere temporaneamente la vaccinazione delle persone di età inferiore ai 60 anni con il vaccino AstraZeneca. La misura è stata adottata per precauzione, dopo che sono stati registrati alcuni casi di effetti collaterali, con trombosi estesa in combinazione con un basso numero di piastrine dopo la vaccinazione. L'effetto indesiderato si è verificato da 7 a 10 giorni dopo l'immunizzazione in donne di eta' compresa tra 25 e 65 anni. Ciò' ha spinto il ministero della Salute a decidere per la sospensione.

Quanto alla nuova raccomandazione della Germania di dare il farmaco di AstraZeneca solo agli over60 (accompagnata da quella di poterlo somministrare a pazienti piu' giovani ma a discrezione del loro medico), questa era stata data il 30 marzo sulla base dei dati attualmente disponibili sul verificarsi di effetti collaterali tromboembolici rari ma molto gravi. Ieri è emersa questa nuova bozza che verra' valutata nei prossimi giorni. "Discutero' della procedura esatta mercoledi' con i ministri della Salute dei Laender", ha scritto su Twitter il ministro tedesco della Salute, Jens Spahn, dopo il parere della Stiko.

(Segue...)