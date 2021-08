Spagna, dopo Andalusia e Cantabria i giudici bocciano il green pass in Galizia

Anche la Galizia boccia il green pass: decade l'obbligo in tutta la Spagna

Dopo il no di Andalusia e Cantabria, anche la Galizia, regione del nord della Spagna, ha dichiarato "non valido il requisito di possesso di green pass per poter accedere a bar, ristoranti e locali notturni", in certe zone della regione spagnola, l'ultima nel Paese iberico in cui la misura era ancora considerata vigente. Con questa sentenza, arrivata dal tribunale della regione autonoma, infatti, l'obbligo del Green Pass rimane escluso in tutta la Spagna. Secondo la giustizia, il governo della Galizia non ha sottoposto correttamente alla valutazione dell'autorità giudiziaria l'ordinanza del 22 luglio scorso in cui introduceva il green pass obbligatorio in zone ad alto rischio di contagio: requisito indispensabile in quanto si tratterebbe di una misura limitativa di diritti individuali.