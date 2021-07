Vaccini, effetto Green Pass: boom di prenotazioni dopo l'annuncio dell'obbligo

Dopo la Francia, anche l'Italia registra l'effetto green pass sui vaccini. Dopo la conferenza stampa di Mario Draghi, infatti, in poche ore si è avuto un significativo aumento delle prenotazioni dei vaccini in molte regioni. In Francia nei primi tre giorni dopo l'annuncio del presidente Macron si erano prenotati per la prima dose oltre 3 milioni di francesi.

Lombardia, Moratti: "Fino a 1° agosto 100mila nuovi posti per chi non ha prima dose di vaccino"

Centomila nuovi posti a disposizione di tutti coloro che ancora non hanno aderito alla campagna di vaccinazione anti-Covid. Regione Lombardia marcia spedita con l'obiettivo di immunizzare il più alto numero di cittadini lombardi dopo aver superato in settimana la cifra emblematica di ben 5 milioni di persone che hanno completato il ciclo vaccinale, a fronte di più di 7 milioni di adesioni e 11 milioni di dosi totali somministrate.

"Chi non si è ancora vaccinato - esorta la vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti - da oggi sino al primo agosto potrà usufruire di uno dei 100mila nuovi slot per prime dosi che siamo riusciti a mettere a disposizione dei cittadini lombardi di tutte le età. Un ulteriore sforzo per agevolare la vaccinazione, unico mezzo per contrastare e vincere il virus e proteggere sia la propria salute, sia quella della comunità". Le prenotazioni possono avvenire sin da ora attraverso i consueti canali di adesione: portale (https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/), portalettere, Postamat, numero verde 800.89.45.45.

Si ricorda che, per i cittadini over 60, è sempre libero l'accesso senza prenotazione a tutti gli hub vaccinali, mentre sono attive iniziative speciali con l'uso di mezzi mobili, sempre senza prenotazione, nei quartieri di Milano (fino al 31 luglio), Bergamo (dal 27 luglio al 12 agosto) e Brescia (da oggi fino al 29 luglio).

Vaccini Liguria, open night a Genova, oltre 2mila somministrazioni

Oltre 2mila persone si sono vaccinate a Genova nel corso dell'open night organizzato nel capoluogo ligure. "Sono molto soddisfatto di questa serata - ha commentato il presidente della Regione Giovanni Toti - e delle decisioni del governo e credo che da oggi ai primi di agosto la nostra regione avra' numeri straordinari nella campagna di vaccinazione. E' probabile che anche la prossima settimana replicheremo le open night, organizzando anche durante il giorno dei box per la vaccinazione ad accesso diretto, al di la' delle prenotazioni che pure stanno aumentando".

Lazio, Zingaretti: "Grazie a Draghi crescita prenotazioni vaccini"

"Oltre 38 mila nuove prenotazioni per il vaccino" dopo l'appello a vaccinarsi ieri nel corso della conferenza stampa sul green pass del presidente del Consiglio, Mario Draghi. A fornire il dato l'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato, intervenendo ad un evento organizzato dalla regione Lazio. "È una spinta molto importante- ha detto D'Amato - il vaccino serve" ha aggiunto ricordando che i numeri dei contagi saliranno e che dovremo affrontare la quarta ondata.

"Ringrazio il presidente del consiglio Mario Draghi per il suo impegno molto chiaro e netto e sono felice che abbia gia' ottenuto dei grandi risultati con la crescita delle prenotazioni dei vaccini. E' di fondamentale importanza che tutti facciano la propria parte, io mi vaccinero' domenica con la seconda dose. Invito tutti i cittadini e soprattutto i ragazzi e le ragazze a farlo". Lo ha detto il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, questa mattina nel corso dell'inaugurazione del restauro della biblioteca Lancisiana a Roma.

Mercoledì sera nel Lazio il sito regionale per le prenotazioni dei vaccini è andato in tilt per l'alto numero di richieste, che ha mandato il sito offline.

Green Pass, Zaia: "Vaccini in Veneto, ora assalto a diligenza"

"Io penso che il modello francese non sia applicabile perche' introduce di fatto in maniera lapidaria l'obbligo vaccinale e a me sembra di aver capito che non e' obbligatorio quindi difendero' la liberta' di tutti. Prendo atto che e' stato esteso in maniera importante l'uso del green pass. Il tema oggi allora e' un altro: siamo in grado di garantire i vaccini? A me sembra che ne manchino perche' vi confermo che c'e' un assalto alla diligenza per vaccinarsi". L'ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia parlando nel corso di un punto stampa organizzato nel veneziano.