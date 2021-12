Vaccini, in Italia oltre 6,3 milioni ancora senza vaccino

Vaccini: nella fascia over 80 a non aver ricevuto neppure una dose di vaccino sono 197.211 persone, pari al 4,32% della popolazione di questa età



Sono ancora più di sei milioni, al netto dei guariti, gli italiani che ancora non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino. Lo evidenzia il report settimanale della Struttura del Commissario straordinario per l'emergenza, Covid, generale Figliuolo. Per la precisione 6.351.875 over 12 anni. In particolare, nella fascia over 80 a non aver ricevuto neppure una dose di vaccino sono 197.211 persone, pari al 4,32% della popolazione di questa età.



Fra i 70 e 79 anni sono 414.852 persone, pari al 6,89% della popolazione di questa età. 690.487 non vaccinati nella fascia 60-69 anni, pari al 9,14%. Sono poi 1.130.571 nella fascia 50-59 anni, l'11,2% della popolazione di questa età e 1.372.281 fra i 40 e i 49 anni: il 15,11% di questa popolazione. Fra i 30 e i 39 anni sono non vaccinate 979.321 persone (14,41%), fra i 20 e i 29 anni sono 565.485 (9,40%). Infine 1.046.667 nella fascia 12-19 anni (22,62%).