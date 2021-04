Vaccini: in Italia somministrate 17.4 milioni di dosi, immunizzati oltre 5 mln

Sono 17.473.753 le dosi di vaccino anti Covid finora somministrate in Italia. Il dato, aggiornato alle 6 di questa mattina, è fornito dal 'Report Vaccini Anti Covid-19' del governo. In totale le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 5.156.388. Quasi 20 milioni, per la precisione 19.880.040, le dosi di vaccino già distribuite, così suddivise: 13.422.240 del siero Pfizer/BioNTech, 4.550.800 di Astrazeneca, 1.727.200 di Moderna, 179.800 di Johnson & Johnson.