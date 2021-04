Vaccini, la Germania vuole lo Sputnik: verso la firma del contratto bilaterale

Vaccini, la Germania è pronta a negoziare per l'acquisto dello Sputnik V

La Germania vuole il vaccino russo Sputnik V. Secondo quanto riferiscono diversi fonti a Bruxelles, dando conto della riunione di ieri dei ministri della Salute dell'Unione, il paese sarebbe pronto a negoziare un contratto bilaterale per l'acquisto del siero anti- Covid-19. Proprio nell'occasione il ministro tedesco, Jens Spahn, avrebbe comunicato ai colleghi l'intenzione di siglare un contratto bilaterale per garantirsi la fornitura del vaccino russo.

In particolare, riportano diversi media, l'annuncio è arrivato dopo la comunicazione della Commissione europea che al momento non è intenzionata a firmare un contratto preliminare con Mosca, come fatto finora con altre sei aziende. In ogni caso, avrebbe precisato Spahn, l'acquisto avverrà solo quando l'Ema avrà approvato il vaccino. Nella trattativa preliminare, Berlino vorrebbe intanto ricevere garanzie su quantità e tempistiche della fornitura della Sputnik.

Ieri intanto la Baviera ha annunciato che firmerà un pre-accordo per acquistare 2,5 milioni di dosi dello Sputnik V, in attesa che l'Agenzia europea dei medicinali ne approvi l'uso. Il governatore, Markus Soder, ha confermato un primo negoziato con le autorità di Mosca per ottenere queste forniture che si materializzeranno intorno al mese di luglio. Per allora si ipotizza che l'Ema possa essersi già espressa sul vaccino russo.