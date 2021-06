Covid, Sileri: "Mix vaccini sicuro e senza rischi: si fa già all'estero"

"In diversi Paesi del mondo, tra cui il Canada e Germania, già si fa il mix di vaccini" ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ospite a Timeline su SkyTg24. "E' sicuro - ha aggiunto - e non ci sono rischi, se non un modesto incremento di reazioni avverse minori. Lo switch dei vaccini sembrerebbe dare una risposta immunitaria migliore. Questa modalità può rientrare nella normalità".

Covid, l'immunologo Minelli: "Richiamo con altro vaccino solo se gli anticorpi sono bassi"

L'immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud della Fondazione italiana di Medicina, ha invece sottolineato che "prima di somministrare un'eventuale seconda dose di vaccino" Covid-19 "diverso da quello inoculato con la prima puntura" bisogna verificare "il livello acquisito di protezione anticorpale. Perché, con risultati soddisfacenti, può non esserci alcun bisogno di ricorrere a un mix di vaccini differenti non solo per composizione, ma anche per modalità di intervento". "Semmai - prosegue Minelli - sempre monitorando l'andamento nel tempo della risposta immunitaria post-vaccinale, decideremo di somministrare la seconda dose di vaccino, a quel punto necessariamente diversa dalla prima, nel momento in cui si sarà ridotta la carica anticorpale protettiva indotta dalla prima e unica somministrazione. Questo eviterà inedite miscele, perché nel frattempo si sarà esaurita l'azione stimolante sul sistema immunitario del primo vaccino somministrato".