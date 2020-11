Vaccino Covid, AstraZeneca efficace al 70%: al di sotto di Moderna e Pfizer

I primi risultati dei test clinici avanzati per il vaccino anti Covid messo a punto da Astra-Zeneca-Università di Oxford è pari al 70%. Lo rende noto il gruppo farmaceutico in un comunicato. I test clinici sono stati condotti nel Regno Unito e in Brasile, e "non si sono segnalate ospedalizzazioni o casi gravi della malattia" fra i volontari che hanno ricevuto il vaccino, si legge nella nota di AstraZeneca. Il vaccino è risultato efficace al 90% quando è stato somministrato a partire da mezza dose, poi completata da una dose completa almeno un mese dopo; mentre un altro regime di dosaggio (2 dosi complete a distanza di un mese) ha avuto un'efficacia del 62%.

L'analisi combinata dei due tipi di dosaggio porta a un'efficacia media del 70%, spiega ancora il gruppo farmaceutico. Ora le indagini proseguono per accumulare dati e stabilire la durata della protezione. La protezione si verifica a partire da 14 giorni dopo la somministrazione della seconda dose e non si sono verificati gravi problemi: in entrambe le formulazioni, il vaccino è stato ben tollerato. Secondo il responsabile dei test per l'Università di Oxford, professor Andrew Pollard, "questi risultati dimostrano che abbiamo un vaccino efficace che salverà molte vite".

I risultati ottenuti da questi primi test sono inferiori rispetto a quelli di Moderna (efficacia al 94.5%) e Pfizer (efficacia al 95%). Questo però non copremette affatto una concreta risposta immunitaria. L'azienda chiederà inoltre all'Organizzazione Mondiale della Sanità l'elenco delle possibilità di approvarlo per "usi di emergenza" per ottenere un percorso accelerato verso la disponibilità di vaccini nei paesi a basso reddito.