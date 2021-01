Vaccino covid AstraZeneca solo agli under 55? Ema: è un'opzione

CORONAVIRUS: CAVALERI (EMA), 'VACCINO ASTRAZENECA SOLO A UNDER 55 E' OPZIONE'

Autorizzare il vaccino anti-Covid di AstraZeneca limitandone l'utilizzo alla popolazione under 55 "è assolutamente possibile, anche se non è la via che viene normalmente seguita per i nuovi vaccini, a meno che non ci siano ragioni precise che indichino che il rapporto rischio-beneficio in una certa popolazione può essere negativo o ci sono troppe poche informazioni". Lo ha spiegato a Sky Tg24 Marco Cavaleri, responsabile della Strategia vaccini dell'Agenzia europea del farmaco Ema.

"Non escludo che possa essere un'opzione - ha aggiunto l'esperto in merito al siero sviluppato da università di Oxford e Irbm di Pomezia, e prodotto dall'azienda anglo-svedese - anche se stiamo lavorando per vedere se si può arrivare a un'approvazione che copra tutta la popolazione, senza dare restrizioni iniziali, anche se i dati sugli anziani, a questo punto, sono molto limitati".