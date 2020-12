Variante Coronavirus, 44 mila persone in Italia da Londra. Caccia ai contatti

L'emergenza Coronavirus continua in Italia e nel mondo. Preoccupa sempre più la variante inglese, chi contrae quel tipo di malattia risulta particolarmente contagioso. Oltre 44 mila persone in due settimane sono arrivate in Italia dalla Gran Bretagna. A Milano Malpensa e Linate la società di gestione Sea fa sapere che soltanto da Londra sono sbarcate circa 9.000 persone negli ultimi quattordici giorni. A queste - si legge sul Corriere della Sera - vanno aggiunti i circa 7.000 viaggiatori che — secondo Aeroporti di Roma — sono invece arrivati a Fiumicino e Ciampino con voli decollati da tutto il Regno Unito. È una contabilità — chiariscono i gestori aeroportuali— che non tiene conto di quelli che sono sbarcati nel nostro territorio facendo scalo negli hub di altro Paesi europei (Francia, Olanda, Germania) per convenienza o perché quel doppio volo era l’unica soluzione possibile per arrivare nella destinazione italiana.

E per tutte adesso - prosegue il Corriere - sono già scattati i controlli. Dovranno essere sottoposte a tampone e indicare i propri contatti. Una situazione di grandissimo allarme causata dal ritardo nella comunicazione da parte delle autorità britanniche. Nonostante l’impennata di contagi registrata a metà dicembre, non era scattato alcun allerta. Soltanto domenica pomeriggio, preoccupati per la curva epidemiologica in continua salita, il ministro britannico alla Salute Matt Hancock ha avvisato i colleghi europei: «La situazione è fuori controllo».