Zona bianca regole: cosa si può fare e quali attività riaprono

Zona bianca: Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna lo diventeranno dal 31 maggio. Altre Regioni le seguiranno prima il 7 giugno e poi il 14 giugno

Alcune Regioni si preparano al passaggio in zona bianca. Fino a oggi solo la Sardegna, anche se solo per un breve periodo, ha potuto godere di una così forte riduzione delle regole per il contenimento del Covid-19. In realtà più correttamente si parla di zona bianca rafforzata, ovvero di un mix tra quella gialla in vigore in tutta Italia e quella bianca.

Nel frattempo, l'indice Rt nazionale è sceso a 0,72 con un incidenza di 47 casi a settimana ogni 100.000 abitanti. E' la prima volta che si registra un valore inferiore a 50.

Zona bianca: cosa si può fare

Nella zona bianca rafforzata non c'è coprifuoco. Il limite agli spostamenti serali è quindi eliminato con largo anticipo rispetto a ciò che prevede il decreto riapertura-bis. Il coprifuoco oggi fissato dalle 23 alle 5 verrà infatti posticiato a mezzanotte dal 7 giugno per poi essere cancellato definitivamente il 21 giugno.

Restano invece le ormai usuali regole di comportamento per ridurre la possibilità di contagio: obbligo di mascherina anche all'aperto, distanziamento sociale, areazione degli ambienti, igenizzazione delle mani e sanificazione dei luoghi chiusi.

Zona bianca: cosa riapre

In zona bianca sono accessibili tutte le attività già riaperte in zona gialla. Potrebbero però essere previste ulteriori riaperture in anticipo rispetto al programma. Si parla ad esempio dei matrimoni, che potranno essere celebrati dal 15 giugno. Non si esclude inoltre la possibilità di accedere a parchi di divertimento, sale giochi e scommesse, bingo e casinò. Lo stesso vale per piscine al chiuso, centri benessere, fiere e congressi. Maggiori dubbi riguardo le discoteche. Si ipotizza che queste attività possano riaprire in zona bianca con alcune limitazioni come obbligo di green pass all'ingresso e divieto di ballo in pista. In sostanza in discoteca si potrà accedere solo ai servizi di bar e ristorazione.

Zona bianca: quali Regioni

Se i dati di monitoraggio dell'Iss saranno confermati, a passare in zona bianca dal 31 maggio sarano Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna. Non si esclude che la promozione possa avvenire già da domenica. Il 7 giugno toccherà ad Abruzzo, Liguria e Veneto. Il 14 giugno passeranno invece in zona bianca Lazio, Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna.