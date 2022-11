Belve, Mentana critica duramente Francesca Fagnani: "Come lo tratti?"

Un grande fan della trasmissione di "Belve" condotta da Francesca Fagnani è proprio il suo compagno, Enrico Mentana. Soprattutto, la presentatrice in un'intervista, come riporta Libero, ha detto che insieme gurdano le puntate e immancabili sono i commenti del giornalista del Tg di La7: "Spesso lo guardiamo assieme e quando faccio una domanda scomoda, agli ospiti, prende le loro parti, empatizza con loro. Dice: 'Ma poveraccio, ma poveretta, come li tratti…'".

Da poco si è conclusa un'altra edizione di "Belve" e, come scrive Gente che ha intervistato Francesca Fagnani la conduttrice ha rivolto un pensiero, per alcune delle interviste fatte. Lei ha citato tra i tanti personaggi quella a Rocco Siffredi e alle sue parole: "Quando questa voglia mi assale nella sua forma più violenta, arrivo persino a pensare che vorrei castrarmi per mettere fine al problema. Ma è proprio a quel punto che chiedo aiuto a Dio tramite l’intercessione di mia madre". In merito la conduttrice dichiara: "Ho sentito la sua sofferenza vera".