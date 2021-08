M5s, l’ex ministro Bonafede si sposa. Nozze blindate in una tenuta toscana

Fiori d'arancio per l'ex ministro della Giustizia grillino Alfonso Bonafede e la compagna Valeria Pegazzano Ferrando. Giovedì prossimo in Toscana Bonafede sposerà Valeria, l'avvocata con cui ha due figli. A dare la notizia è l'edizione fiorentina di Repubblica. Le nozze, rimandate per il covid, saranno celebrate in una piccola chiesa di campagna. Il ricevimento si terrà nella villa Corsini a Mezzomonte all'Impruneta, location che ha ospitato anche la festa di nozze di Marco Carrai. Per il sì di Bonafede, siciliano di Mazara ma fiorentino d'adozione, storico avvocato No Tav e prima bandiera M5s in Toscana, sono attesi al ricevimento, in una villa Corsini blindatissima, 120-130 persone in tutto tra cui l'ex premier Giuseppe Conte e la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Tra gli assenti invece il ministro degli esteri Luigi Di Maio, impegnato al Consiglio europeo sull'Afghanistan. Alla cerimonia dovrebbero presenziare anche l'ex ministro dello Sport Spadafora e la deputata Taverna.