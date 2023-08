Carolina Stramare e Pellegri stanno insieme: c'è la conferma social

Carolina Stramare ha pubblicato su Instagram una Storia in cui mostra il nuovo compagno Pietro Pellegri, giocatore del Torino

Ora è ufficiale, Carolina Stramare e Pietro Pellegri hanno una relazione. La conferma arriva dalla stessa ex Missa Italia con uno scatto di coppia condiviso in una Storia su Instagram. Nella foto si vede il giocatore del Torino che la bacia sulla testa. I due si erano già scambiati like e commenti nei giorni scorsi.