Casa del futuro, è nata in Italia la casa che respira e che ti fa risparmiare

Immagina di vivere in una casa situata a 1200 metri di altitudine, anche se sei in pianura e in centro citta’. In una abitazione immersa nella tranquillità delle montagne, dove l’aria è pura, e il costo della vita è incredibilmente basso. Come un cappuccino, a soli 2 euro al giorno. Benvenuti nella casa del futuro che proietta il concetto di abitare nel 2050, già in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione della Comunità Europea e assicura il valore immobiliare.

E’ il risultato del progetto “RefIT.eu”, nato dallo studio Nomos dell’architetto Stefano Baretti, iniziativa che rappresenta una pietra miliare nel campo dell’edilizia sostenibile. Si tratta del progetto pilota, primo al mondo, di applicazione del protocollo “EnerPhit Unit del Passive House Institute” per la riqualificazione di un singolo appartamento posto all’interno di un edificio esistente. Questo approccio innovativo garantisce un impareggiabile confort dell’abitare e, al contempo, una riduzione drastica delle spese per i consumi energetici, staccandosi completamente dalle spese condominiali per riscaldamento e raffrescamento. Una delle caratteristiche più sorprendenti di questa ristrutturazione è lo stop alle bollette stratosferiche permettendo una drastica riduzione delle spese. Grazie ad una progettazione integrata e multidisciplare, unitamente ad una elevata cura realizzativa con soluzioni sostenibili, il fabbisogno energetico in riscaldamento è ridotto del 90% rispetto a un’abitazione tradizionale.

La spesa dei consumi energetici è solo di 2 euro al giorno. Una delle innovazioni più importanti di refit.eu è la sicurezza di vivere all’interno di una casa priva di inquinamento. grazie alla ventilazione meccanica e controllata equipaggiata con appositi filtri, viene del tutto impedito l’ingresso all’interno dell’abitazione delle polveri sottili. questi filtri, che rendono sostanzialmente l’aria “leggerissima”, garantiscono un ambiente interno sano e privo di inquinamento, proteggendo la salute di chi ci abita. la quaulita’ dell’aria percepita in tutte le stagioni all’interno dell’abitazione è paragonabile a quella pura che si respira a 1200 metri d’altezza.