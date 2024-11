Christmas In Chocolate: Il Dolce Natale Di Park Hyatt Milano

La Festive Season al Park Hyatt Milano è un’esperienza esclusiva, dove ogni dettaglio è pensato per trasportare gli ospiti in un’atmosfera magica e vivere al meglio l’arrivo di uno dei periodi più attesi dell’anno.

Al centro della stagione, la proposta gastronomica rappresenta un vero e proprio viaggio tra i sapori del Natale, reinterpretati in chiave contemporanea. In ogni angolo dell’hotel, dalle creazioni dell’elegante ristorante Pellico3, all’atmosfera vivace del Mio Lab, fino alla calda accoglienza de La Cupola, la magia delle feste prende vita attraverso una varietà di esperienze, pensate per soddisfare ogni desiderio.

Al Pellico 3, lo chef Guido Paternollo, attende gli ospiti per la cena di San Silvestro con un percorso attraverso piatti che strizzano l’occhio alla tradizione Italiana ed esaltano l’alta cucina contemporanea. Dai Tortellini in Brodo leggermente speziato al classico Cotechino e lenticchie (da gustare in Cupola come rito benaugurale dopo la mezzanotte) rivisitati senza perdere l’anima delle feste, si passa a creazioni più ricercate come la Capasanta, Porro Fondente, Tartufo Nero, Zabaione Salato, l’Astice Blu ai Carboni o il Phitivier di Piccione e Foie Gras, Salsa al Porto Rosso

Un Percorso pensato per celebrare, i sapori della tradizione del Cenone di San Silvestro.

Ricordi festosi, stimolando anche l’olfatto e trasportando in un mondo incantato di dolcezza e tradizione.

Il Mio Lab, guidato dal barmanager Alessandro Iacobucci Vitoni è il luogo ideale per trascorrere momenti di festa e convivialità in un ambiente ricercato e accogliente. Gli ospiti possono godere di cocktail unici e sapientemente preparati, affiancati da una selezione di Appetizer pensati per arricchire le serate. Con un’atmosfera vivace e raffinata, il Mio Lab diventa lo scenario perfetto per brindisi e celebrazioni informali con amici e famiglia, regalando a ciascun ospite un momento di gioia e convivialità.

La Cupola, con le sue ampie vetrate che offrono una vista sul cielo di Milano, è pronta a ospitare le celebrazioni della Vigilia e del pranzo di Natale, fino alla notte di Capodanno con Dj Set. Gli ospiti possono gustare un menù speciale per ogni occasione, pensato per esaltare i sapori più autentici del periodo e offrire al contempo proposte raffinate. Anche i più piccoli sono al centro dell’attenzione, con un menù a misura di bambino, disponibile durante tutte le festività

Ma non è tutto. La Cupola si trasforma in un’oasi di relax e piacere, per celebrare l’arte del tè e del cioccolato con momenti esclusivi. Il raffinato Afternoon Tea Time e l’elegante Chocolate Afternoon Time permettono agli ospiti di immergersi in rituali gustativi indimenticabili. Tè pregiati e cioccolate selezionate vengono serviti insieme a una varietà di dolci e delizie salate, realizzati appositamente per valorizzare ogni singolo assaggio.