Compleanni oggi: i compleanni VIP del 1 aprile 2023

Tutti i compleanni di oggi 1 aprile 2023

Oggi 1 aprile sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Giulia Salemi

Nata a Piacenza l'1 aprile 1993, oggi compie 30 anni

Giulia Salemi è una conduttrice televisiva e radiofonica, personaggio televisivo e modella. Ottiene la prima popolarità nel 2012 come concorrente di Veline e poi nel 2014 di Pechino Express. Nel 2018 e nel 2020 partecipa al Grande Fratello VIP. Nel 2022 è nel cast di Back to school. Ha una relazione con Pierpaolo Pretelli. In passato è stata legata a Luca Bergamaschi e Francesco Monte.

Simona Ventura

Nata a Bentivoglio l'1 aprile 1965, oggi compie 58 anni

Simona Ventura è una conduttrice televisiva, showgirl e attrice. Nel 1999 esordisce ufficialmente in TV come valletta per Domani sposi. Negli Anni 90 passa a Mediaset per condurre Scherzi a parte, Mai dire gol e Festivalbar. Dal 2001 al 2011 è stata invece lagata nuovamente alla Rai, in particolare per Quelli che il calcio e L'Isola dei famosi. Nel 2004 conduce il Festival di Sanremo. Nel 2011 passa a Sky. Nel 2016 è concorrente per L'Isola dei Famosi e poi conduce Temptation Island VIP. E' stata anche giudice per X Factor e Amici di Maria De Filippi. Dal 2019 conduce The Voice of Italy. E' stata sposata con Stefano Bettarini.

Arrigo Sacchi

Nato a Fusignano l'1 parile 1946, oggi compie 77 anni

Arrigo Sacchi è un ex allenatore di calcio, dirigente sportivo e opinionista. Nel 1987 passa dal Parma al Milan con cui vincerà 1 scudetto, 1 Supercoppa italiana, 2 Coppe dei campioni, 2 Supercoppe europe 2 Coppe intercontinentali. E' stato vicecampione del mondo come ct della Nazionale a USA 94. Dal 2010 al 2014 ha svolto il ruolo di coordinatore tecnico delle nazionali giovanili italiane, dalla Under-21 alla Under-16. Nel 2011 è stato introdotto nella Hall of Fame del calcio italiano.