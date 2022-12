Compleanni oggi: i compleanni VIP del 10 dicembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 10 dicembre 2022

Oggi 10 dicembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Roberto Burioni

Nato a Pesaro il 10 dicembre 1962, oggi compie 60 anni

Roberto Burioni è un virologo, immunologo e divulgatore scientifico. E' tra i maggiori esponenti nella ricerca degli anticorpi monoclonali contro gli agenti patogeni e nella promozione dei vaccini tramite i social.

Wanda Nara

Nata a Boulogne Sur Mer il 10 dicembre 1986, oggi compie 36 anni

Wanda Nara Colosimo, coniugata Icardi, è un'attrice e showgirl argentina. Ha iniziato la carriera in TV nel suo Paese natale ma si trasferisce in Italia nel 2011 con il marito di all'ora, Maxi Lopez, da cui divorzia nel 2013 per iniziare una relazione con Mauro Icardi di cui sarà anche procuratrice. Nel 2018 è co-conduttrice a Tiki-Taka. Nel 2020 è opinionista al Grande Fratello VIP.

Gonzalo Higuain

Nato a Brest il 10 dicembre 1987, oggi compie 35 anni

Gonzalo Gerardo Higuaín è un calciatore argentino e attaccante dell'Inter Miami. Con la maglia del Real Madrid ha vinto tre campionati spagnoli, due Supercoppa Spagnole e una Coppa di Spagna. In Italia ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italia, oltre ad aver stabilito il record di reti segnate in Serie A in una singola stagione nel 2015-2016, e tre campionati e due Coppe Italia con la Juventus. Nel 2018-2019 ha vinto una Europa League con il Chelsea.

Alessia Fabiani

Nata a L'Aquila il 10 dicembre 1976, oggi compie 46 anni

Alessia Fabiani è un'attrice, showgirl ed ex modella. Nel 1994 vince il concorso Bellissima ma la fama arriva nel 1999 con Passaparola. Nel 2003 è tronista a Uomini e Donne Nel 2006 partecipa a La Fattoria e nel 2018 è nel cast di Loro. In passato ha avuto una relazione con Francesco Maria Oppini ed è stata coinvolta nel caso Vallettopoli.