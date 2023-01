Compleanni oggi: i compleanni VIP del 10 gennaio 2023

Tutti i compleanni di oggi 10 gennaio 2023

Oggi 10 gennaio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Francesca Piccinini

Nata a Massa il 19 gennaio 1979, oggi compie 44 anni

Francesca Piccinini è una dirigente sportiva ed ex pallavolista, di ruolo schiacciatrice. Ha vinto 5 campionati, 4 Coppe Italia, 5 Supercoppe italiane, 7 Coppe dei campioni/Champions League, 1 Coppa Cev, 1 Coppa delle Coppe e 1 Supercoppa europea oltre ad aver ricevuto il collare d'oro per meriti sportivi. Con la Nazionale vince 1 Mondiale, 1 Europeo, 1 Coppa del mondo e 1 Grande Champions Cup. Dal 2021 è vicepresidente operativo alla UYBA.

Maurizio Sarri

Nato a Napoli il 10 gennaio 1959, oggi compie 64 anni

Maurizio Sarri è l'allenatore della Lazio ed ex calciatore, di ruolo difensore. In carriera ha vinto una Europa League con il Chelsea e un campionato di Serie A con la Juventus. Si è poi seduto sulle panchine di Empoli e Napoli. A lui è ispirato il termine "sarrismo".

Paolo Conticini

Nato a Pisa il 10 gennaio 1969, oggi compie 54 anni

Paolo Conticini è un attore, conduttore televisivo ed ex modello. E' celebre per i ruoli in Provaci ancora prof!, Come un delfino e Un medico in famiglia e al cinema in diversi film comici e cinepanettoni. Nel 2020 partecipa a Ballando con le stelle. Nel 2021 conduce Cash or Trash - Chi offre di più?.

Rod Stewart

Nato a Londra il 10 gennaio 1945, oggi compie 78 anni

Sir Roderick David Stewart, detto Rod, è un cantautore e produttore discografico britannico. Ha vinto un Grammy nel 2005 e tra i suoi brani più famosi si ricordano Sailing, You're In My Heart, Have You Ever Seen The Rain? e I Don't Want To Talk About It.