Compleanni oggi: i compleanni VIP del 15 febbraio 2023

Tutti i compleanni di oggi 15 febbraio 2023

Oggi 15 febbraio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Franco Oppini

Nato a Quistello il 15 febbraio 1950, oggi compie 73 anni

Franco Oppini è un cabarettista, attore, cantante e comico, già componente del gruppo cabarettistico I Gatti di Vicolo Miracoli al 1974 al 1985. Nel 1997 conduce Striscia la Notizia. Dal 1981 al 1990 è stato sposato con Alba Parietti.

Rolando Bianchi

Nato a Lovere il 15 febbraio 1983, oggi compie 40 anni

Rolando Romano Beniamino Bianchi è un ex calciatore, di ruolo attaccante. Ha vestito le maglie di Atalanta, Cagliari, Reggina, Manchester City e Torino. Dopo il ritiro avvenuto nel 2018 è diventato commentatore tecnico per DAZN e poi per la Serie B sulla piattaforma Helbiz. Dal 2021 è collaboratore tecnico per il settore giovanile dell'Atalanta.

Alice Paba

Nata a Tolfa il 15 febbraio 1997, oggi compie 26 anni

Alice Paba è una cantautrice italiana diventata famosa prima per avere partecipato ad Amici di Maria de Filippi e poi nel 2016 per la vittoria di The Voice of Italy.