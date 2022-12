Compleanni oggi: i compleanni VIP del 16 dicembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 16 dicembre 2022

Oggi 16 dicembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Luisa Ranieri

Nata a Napoli il 16 dicembre 1973, oggi compie 49 anni

Luisa Ranieri è un'attrice e conduttrice televisiva. Debutta nel 2001 al cinema con Il principe e il pirata ma ottiene la popolarità con la pubblicità della Nestea. Nel 2012 ha condotto Amore criminale su Rai 3. Dal 2021 è protagonista della serie Le indagini di Lolita Lobosco. Dal 2012 è sposata con Luca Zingaretti.

Giancarlo Giorgetti

Nato a Cazzago Brabbia il 16 dicembre 1966, oggi compie 56 anni

Giancarlo Giorgetti è un politico e vicesegretario federale della Lega. E' stato anche segretario della Lega Lombarda (2002-2012), presidente della quinta Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione alla Camera nella XIV (2001-2006) e XVI legislatura (2008-2013) e capogruppo della Lega all'inizio della XVII legislatura (2013-2014). E' stato poi segretario del Consiglio dei ministri del governo Conte I (2018-2019) e ministro dello sviluppo economico del governo Draghi (2021-2022). Dal 22 ottobre 2022 è ministro dell'economia e delle finanze nel governo Meloni.

Francesco Graziani

Nato a Subiaco il 15 dicembre 1952, oggi compie 70 anni

Francesco Graziani, detto Ciccio, è un ex calciatore, di ruolo attaccante, e allenatore. E' stato campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982. Ha vinto uno scudetto con il Torino e due Coppe Italia con la Roma. E' stato tra i protagonisti del reality Campioni, il sogno ed è spesso ospite come commentatore nei programmi sportivi.

Ivana Spagna

Nata a Valeggio sul Minco il 16 dicembre 1954, oggi compie 68 anni

Ivana Spagna è una cantautrice e scrittrice, nota in passato anche con il solo nome d'arte Spagna. Ha ottenuto la popolarità nel 1986 con il singolo Easy Lady e con Call Me l'anno successivo si piazza seconda nella classifica britannica. E' arrivata terza a Sanremo nel 1995 con Gente come noi ed è stata l'ultima donna a vincere il Festivalbar con Dance Dance Dance.