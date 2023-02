Compleanni oggi: i compleanni VIP del 16 febbraio 2023

Tutti i compleanni di oggi 16 febbraio 2023

Oggi 16 febbraio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Valentino Rossi

Nato a Urbino il 16 febbraio 1979, oggi compie 44 anni

Valentino Rossi è un pilota motociclistico e automobilistico, dirigente sportivo. Ha vinto nove titoli mondiali e l'unico ad avere vinto un titolo in quattro classi differenti (125, 250, 500 e MotoGP). Dal 2014 è proprietario della squadra VR46

Claudio Amendola

Nato a Roma il 16 febbraio 1963, oggi compie 60 anni

Claudio Amendola è un attore, conduttore televisivo, regista e sceneggiatore. Esordisce con la miniserie TV Storia d'amore e d'amicizia nel 1982 per poi affermarsi grazie alla commedia (Vacanze di Natale) e ruoli drammatici come Caterina va in città, Il partigiano Johnny e più recentemente Suburra. Nel 1993 vince il David di Donatello come miglior attore non protagonista con Un'altra vita. E' conosciuto anche per la serie I Cesaroni, i film Come un Gatto in Tangenziale - Ritorno a coccia di morto e per aver condotto Scherzi a Parte. E' stato sposato con Francesca Neri dal 2010 al 2022.

Federico Bernardeschi

Nato a Carrara il 16 febbraio 1994, oggi compie 29 anni

Federico Bernardeschi è un calciatore, di ruolo centrocampista o attaccante, del Toronto FC. Ha vinto gli Europei nel 2021 con la Nazionale. Affermatosi nella Fiorentina, nel 2017 passa alla Juventus, con cui vince 3 campionati, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane. Nel 2022 si trasferisce in Canada.

Nicola Pisu

Nato a Trento il 16 febbraio 1989, oggi compie 34 anni

Nicola Pisu è il nipote di Enzo Mirigliani, patron di Miss Italia, ed è diventato celebre per avere partecipato al Grande Fratello VIP 6 nel 2021. Oggi lavora come elettricista per una ditta edile.