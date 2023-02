Compleanni oggi: i compleanni VIP del 18 febbraio 2023

Tutti i compleanni di oggi 18 febbraio 2023

Oggi 18 febbraio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Roberto Baggio

Nato a Caldogno il 18 febbrio 1967, oggi compie 56 anni

Roberto Baggio è un ex calciatore, di ruolo attaccante o centrocampista. In carriera ha vestito le maglie di Fiorentina, Juventus, con cui ha vinto 1 scudetto, 1 Coppa Italia e 1 coppa Uefa, Milan, con cui ha vinto 1 scudetto, Inter e Brescia. Nel 1993 vince il Pallone d'Oro. Si è ritirato nel 2005.

John Travolta

Nato a Englewood il 18 febbraio 1954, oggi compie 69 anni

John Joseph Travolta è un attore, cantante e ballerino statunitense. Ottiene la fama internazionale prima con La febbre del sabato sera (1977) e poi con Grease (1978). A questi seguono altri successi come Pulp Fiction, Get Shorty, I colori della vittoria e Hairspray - Grasso è bello. In TV è ricordato per il suo ruolo nella serie American Crime Story dedicata al caso di O.J. Simpson. E' stato sposato con l'attrice Kelly Preston e ha perso prematuramente il figlio Jett.

Alessandra Mastronardi

Nata a Napoli il 18 febbraio 1986, oggi compie 37 anni

Alessandra Carina Mastronardi resa celebre dai suoi ruoli ne I Cesaroni e L'allieva. Ha recitato anche in Don Matteo, Un medico in famiglia, Romanzo Criminale - La Serie e poi al cinema in Prova a volare, To Rome with Love e Life.

Roberta Vinci

Nata a Taranto il 18 febbraio 1983, oggi compie 40 anni

Roberta Vinci è un'opinionista, ex tennista e giocatrice di padel. Ha vinto 10 tornei WTA nel singolo e l'unica tennista italiana ad aver vinto su tre diverse superifici di gioco almeno un torneo. Insieme a Sara Errani ha vinto 22 tornei. Ha vinto poi 4 volte la Fed Cup con l'Italia. Dopo il ritiro nel 2018 è stata commentatrice e opinionista per il tennis di Eurosport e nel 2022 è diventata una professionista di padel.