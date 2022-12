Compleanni oggi: i compleanni VIP del 2 dicembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 2 dicembre 2022

Oggi 2 dicembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Britney Spears

Nata a McComb il 2 dicembre 1981, oggi compie 41 anni

Britney Jean Spears è una cantautrice, ballerina, attrice, personaggio televisivo e stilista statunitense. Ha raggiunto la popolarità con gli album Baby One More Time (1999) e Oops!... I Did It Again (2000). Nel 2001 esordisce al cinema con Crossroads. Ha vinto un Grammy nel 2003 per la canzone Toxic. E' stata legata sentimentalente a Justin Timberlake. Nel 2004 si sposa con Kevin Federline per divorziare nel 2007. Nello stesso anno entra in riabilitazione e viene sottoposta a TSO con tutela legale da parte del padre, da cui uscirà nel 2021. È entrata nei Guinness dei Primati per 13 volte e le è stata dedicata una stella nella Hollywood Walk of Fame all’età di 21 anni. Nel 2011 la città di San Francisco ha ufficialmente istituito in onore della cantante la giornata del 29 marzo come Britney Day.

Patrizia Reggiani

Nato a Vignola il 2 dicembre 1948, oggi compie 74 anni

Patrizia Reggiani Martinelli è una socialite conosciuta per essere la vedova di Maurizio Gucci, da lei assassinato. In quanto mandante dell'omocidio è stata condattana a 26 anni di reclusione. Nel 2016 è tornata in libertà per buona condotta.

Tarcisio Bertone

Nato a Romano Canavese il 2 dicembre 1934, oggi compie 88 anni

Tarcisio Pietro Evasio Bertone è un cardinale, arcivescovo cattolico e teologo. E' stato arviscovescovo di Genova e Segretario di Stato del Papa.