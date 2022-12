Compleanni oggi: i compleanni VIP del 20 dicembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 20 dicembre 2022

Oggi 20 dicembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Kylian Mbappé

Nato a Parigi il 20 dicembre 1998, oggi compie 24 anni

Kylian Mbappé è un calciatore di ruolo attaccante del Paris Saint Germain. Con la maglia dei parigini ha vinto 5 campionati francesi, 2 Coppe di Lega francesi, 3 Coppe di Francia e 3 Supercoppe francesi. E' stato campione del mondo con la Francia nel 2018, finalista ai Mondiali 2022 e ha vinto una Conferederation Cup nel 2020.

Irama

Nato a Carrara il 20 dicembre 1995, oggi compie 27 anni

Irama, pseudonimo di Filippo Maria Fanti è un cantautore e rapper. Esordisce ufficialmente sulla scena con il singolo Cosa resterà nella categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo nel 2016. La popolarità arriva però con la vittoria nel 2018 di Amici di Maria De Filippi. Ha ottenuto 39 dischi di platino e 4 dischi d'oro.

Jorginho

Nato a Imbituba il 20 dicembre 1991, oggi compie 31 anni

Jorge Luiz Frello Filho, conosciuto come Jorginho, è un calciatore brasiliano naturalizzato italiano. Gioca come centrocampista nel Chelsea, di cui è vice-capitano e con cui ha vinto una Europa League, una Champions League, una Supercoppa europea e una Coppa del mondo per club. In Italia ha esordito in Serie A con il Verona per poi passare al Napoli, con cui ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. E' diventato campione d'Europa con gli Azzurri nel 2021.

Andrea Belotti

Nato a Calcinate il 20 dicembre 1993, oggi compie 29 anni

Andrea Belotti è un calciatore della Roma di ruolo attaccante della Roma. Ottiene visibilità con la maglia del Palermo, con cui vince un campionato di Serie B, per poi passare al Torino di cui diventa uno dei punti fermi nella rosa. Nel 2022 si trasferisce nella Capitale. E' diventato campione d'Europa con la Nazionale nel 2021.