Compleanni oggi: i compleanni VIP del 22 febbraio 2023

Tutti i compleanni di oggi 22 febbraio 2023

Oggi 22 febbraio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Antonio Razzi

Nato a Giuliano Teatino il 22 febbraio 1948, oggi compie 75 anni

Antonio Razzi è un politico e personaggio televisivo. Nel 2006 è deputato per l'Italia dei Valori. Nel 2010 passa a Noi Sud e l'anno successivo è consigliere personale del Ministro dell'Agricoltura, Francesco Saverio Romano. Nel 2013 viene elettro per il Popolo delle Libertà e poi passa a Forza Italia. Nel 2018 conduce il programma i Razzi Vostri e nel 2019 partecipa a Ballando con le stelle. E' spesso ospite di Storie italiane.

Mr Forest

Nato a Nicosia il 22 febbraio 1961, oggi compie 62 anni

Mago Forest o Mr. Forest, pseudonimo di Michele Foresta, è un comico, showman e conduttore televisivo. Nel 1988 inizia con Indietro tutta! e poi nel 1996 partecipa a Seven Show e poi Zelig. Nel 2001 conduce Mai dire Mike e dal 2009 altri programmi della Gialappa's Band. Nel 2010 torna a Zelig. Nel 2022 partecipa a LOL - Chi ride è fuori.

Drew Barrymore

Nata a Culver City il 22 febbraio 1975, oggi compie 48 anni

Drew Blyth Barrymore è un'attrice, produttrice cinematografica, regista e conduttrice televisiva statunitense. Ottiene la popolarità giovanissima nel 1982 con il ruolo di Gertie in ET l'extra-terrestre. Tra i suoi film più famosi abbiamo Stati di allucinazione, Mai stata baciata, Scream, Bad Girls e Charlie's Angels. Nel 2010 vince un Golde Gober per la mini-serie Grey Gardens - Dive per sempre. Dal 2020 conduce un programma suo omonimo sulla CBS.