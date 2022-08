Compleanni oggi: i compleanni VIP del 24 agosto 2022

Tutti i compleanni di oggi 24 agosto 2022

Oggi 24 agosto sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Pierfrancesco Favino

Nato a Roma il 24 agosto 1969, oggi compi 53 anni

Pierfrancesco Favino è un attore, doppiatore e produttore cinematografico. La popolarità arriva nel 2001 con il film L'ultimo bacio e per il ruolo di Gino Bartali nell'omonima serie televisiva. In carriera ha vinto due David di Donatello, uno per Romanzo Criminale di Michele Placido e Romanzo di una strage. Debutta a Hollywood con Una notte al museo e poi partecipa ad altri film americani come Le cronache di Narnia - Il principe Caspian, Miracolo a Sant'Anna, Angeli e Demoni e World War Z.

Paulo Coelho

Nato a Rio de Janeiro il 24 agosto 1947, oggi compie 75 anni

Paulo Coelho de Souza, noto come Paulo Coelho, è uno scrittore, poeta e blogger brasiliano. La sua prima opera di successo è L'alchimista, che ha vinto il Guinnes dei Primati come il libro in portoghese più venduto al mondo, a cui seguono Manuale del guerriero dall luce e Veronika decide di morire.

Sigfrido Ranucci

Nato a Roma il 24 agosto 1961, oggi compie 61 anni

Sigfrido Ranucci è un giornalista, autore e conduttore televisivo. Nel 1988 è al TG3 e poi inviato nei Balcani nel 2001. Autore di diverse inchieste su mafia, uranio impoverito, fosforo bianco e altre. Nel 2006 è coautore di Report e dal 2011 collabora con il Corriere della Sera. Dal 2017 conduce Report.