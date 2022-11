Compleanni oggi: i compleanni VIP del 24 novembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 24 novembre 2022

Oggi 24 novembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Vanessa Incontrada

Nata a Barcellona il 24 novembre 1978, oggi compie 44 anni

Vanessa Incontrada un'attrice, conduttrice televisiva ed ex modella spagnola naturalizzata italiana. Inizia la carriera come modella e debutta poi in TV nel 1999 con Super. Nel 2003 appare per la prima volta al cinema con Il cuore altrove. Nel 2004 inizia a condurre Zelig, a cui seguiranno diverse altre edizioni del programma. Ha partecipato anche a diverse fiction come Fosca Innocenti.

Paola Cortellesi

Nata a Roma il 24 novembre 1973, oggi compie 49 anni

Paola Cortellesi è un'attrice, sceneggiatrice, autrice televisiva e comica. La notorierà arriva nel 2000 con Mai dire Gol. Nello stesso anno debutta al cinema con Chiedimi se sono felice. Nel 2004 co-presenta il Festival di Sanremo. Nel 2007 interpreta il suo primo ruolo drammatico nella fiction Maria Montessori - Una vita per i bambini. Nel 2011 vince il David di Donatello come migliore attrice protagonista per Nessuno mi può giudicare. Tra i suoi film di maggiore successo troviamo Come un gatto in tangenziale ed è protagonista nella serie Petra. Eì stata legata sentilmentalmente a Rocco Tanica e Valerio Mastandrea.

Lorenzo Flaherty

Nato a Roma il 24 novembre 1967, oggi compie 55 anni

Lorenzo Flaherty è un attore divenuto famoso per i ruoli in miniserie come Piazza di Spagna, Passioni e La dottoressa Giò. L'apice del successoa arriva però con Distretto di Polizia, Incantesimo e R.I.S. - Delitti imperfetti. Nel 2017 ha partecipato al Grande Fratello VIP.