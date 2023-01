Compleanni oggi: i compleanni VIP del 26 gennaio 2023

Tutti i compleanni di oggi 26 gennaio 2023

Oggi 26 gennaio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Josè Mourinho

Nato a Setubal il 26 gennaio 1963, oggi compie 60 anni

José Mário dos Santos Mourinho Félix, è un ex calciatore portoghese, di ruolo difensore, e allenatore oggi tecnico della Roma, con cui ha vinto la prima Conference League. Con il Porto vince due campionati, una coppa portoghese, una supercoppa portoghese, una coppa Uefa e una Champions League. Nel 2004 passa al Chelsea con cui vince due campionati inglesi, due Coppe di lega, due Coppe d'Inghilterra e una Supercoppa inglese. Nel 2008 arriva all'Inter con cui vince due campionati, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana e una Champions League. Nel 2010 passa al Real Madrid con cui vince un campionato, una Coppa del Re, una Supercoppa spagnola. Con il Manchester United vince un'Europa League.

Ivan Zazzaroni

Nato a Bologna il 26 gennaio 1958, oggi compie 65 anni

Ivan Zazzaroni è un giornalista, conduttore televisivo e opinionista. Dal 2018 è direttore del Corriere dello Sport - Stadio. Inizia la carriera da giornalista stabilmente con il Guerin Sportivo, di cui diventa anche vicedirettore nel 1991. Dal 2004 conduce Deejay Football Club ed è stato editorialista per Libero, oltre che opinionista per diverse trasmissioni sportive come Pressing Lunedì, La Domenica sportiva e Tiki Taka.

Corrado Augias

Nato a Roma il 26 gennaio 1935, oggi compie 88 anni

Corrado Augias è un giornalista, scrittore, conduttore e autore televisivo, drammaturgo ed ex politico. Inizia la carriera in Rai negli Anni 60 e poi come inviato per Panorama e La Repubblica. Tra i suoi programmi più di successo abbiamo Telefono giallo (1987-1992), Enigma, Le storie - Diario italiano e Visionari. Dal 2021 conduce Rebus e dal 2018 Città Segrete.

Sebastian Giovinco

Nato a Torino il 26 gennaio 1987, oggi compie 36 anni

Sebastian Giovinco è un calciatore, di ruolo attaccante o centrocampista. Con la maglia della Juventus vince due campionati, due Supercoppe italiane e un campionato di Serie B. In Italia ha giocato poi per Empoli, Parma e Sampdoria. Con l'Al-Hilal vince due campionati, una coppa nazionale e una AFC Champions League. Con il Toronto FC invece vince una MLS e tre Canadian Championship.