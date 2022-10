Compleanni oggi: i compleanni VIP del 27 ottobre 2022

Tutti i compleanni di oggi 27 ottobre 2022

Oggi 27 ottobre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Roberto Benigni

Nato a Castiglione Fiorentino il 27 ottobre 1952, oggi compie 70 anni

Roberto Benigni è un attore, comico, regista e sceneggiatore. E' conosciuto come uno dei volto cinematografici e teatrali italiani più celebri. Nel 1999 vince l'Oscar come miglior attore e i miglior film straniero con La vita è bella da lui diretto. Nel 2021 ha ricevuto Il Leone d'oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia. E' noto anche come divulgatore, leggendo e interpretando la Divina Commedia, il Canto degli italiani, la Costitutuzione e i 10 comandamenti.

Federica Panicucci

Nata a Cecina il 27 ottobre 1967, oggi compie 55 anni

Federica Panicucci è una conduttrice televisiva e radiofonica ed ex showgirl. Debutta in televisione con Portobello ma raggiunge il successo negli Anni 90 con le conduzioni su Italia 1 come il Festivalbar. Nel 2006 dopo un periodo su Rai2 (Affari di cuore e Bulldozer) torna in Mediaset per condurre La pupa e il secchione. Dal 2009 conduce Mattino Cinque. In carriera ha anche condotto diversi programmi radiofonici per Rado Deejay e R101.

Lula

Nato a Caetés il 6 ottobre 1945, oggi compie 77 anni

Luiz Inácio da Silva detto Lula è un politico ed ex sindacalista brasiliano. E' stato presidente del Brasile dal 2003 al 2011. Nel 2016 è stato coinvolto nell'operazione di riciclaggio Operação Lava Jato.

Simon Le Bon

Nato a Bushey il 27 ottobre 1958, oggi compie 64 anni

Simon John Charles Le Bon è un cantante britannico e leader della band Duran Duran. Dal 1985 è sposato con Yasmin Parvaneh.