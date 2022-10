Compleanni oggi: i compleanni VIP del 28 ottobre 2022

Tutti i compleanni di oggi 28 ottobre 2022

Oggi 28 ottobre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Eros Ramazzotti

Nato a Roma il 28 ottobre 1963, oggi compie 59 anni

Eros Ramazzotti è un cantautore. Inizia a farsi conoscere con la vittoria del Festival di Sanremo con Una terra promessa nella sezione "Nuove proposte". Nel 1986 vince nella categoria Big con Adesso tu. Vanta numerose collaborazioni con artisti internazionali come Tina Turner, Cher, Anastacia e Ricky Martin. Nel 1998 si sposa con Michelle Hunziker, che gli darà la figlia Aurora. Nel 2009 divorziano e Ramazzotti inizia una relazione con Marica Pellegrinelli. I due si sposano nel 2014 ma si separano poi nel 2019. Dalla relazione sono nati i figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

Julia Roberts

Nata a Smyrna il 28 ottobre 1967, oggi compie 55 anni

Juulia Fiona Roberts è un'attrice e produttrice cinematografica statunitense. Il suo primo ruolo importante è in Fiori d'acciaio (1989) per cui vince il Golden Globe come migliore attrice non protagonista. La vera notorietà arriva però con Pretty Woman (1990) per cui vince un secondo Golden Globe. Nel 2001 vince il premio Oscar come migliore attrice protagonista per Erin Brockovic. Altre sue famose interpretazioni le troviamo in film come Il rapporto Pelican, Notting Hill, Mangia prega ama e I segreti di Osage County.

Bill Gates

Nato a Seattle il 28 ottobre 1955, oggi compie 77 anni

Bill Gates è un imprenditore, programmatore, informatico e filantropo statunitense. E' il principale fondatore di Microsoft Corporation nel 1975 prima di lasciare l'azienda nel 2014. E' considerato una delle persone più ricche del mondo secondo Forbes. Dopo l'addio a Microsoft si è dedicato alla filantropia con la Fondazione Bill & Melinda Gates.

Bernie Ecclestone

Nato a St Peter South Elmham il 28 ottobre 1930, oggi compie 92 anni

Bernard Charles Ecclestone, detto Bernie, è un imprenditore ed ex pilota automobilistico britannico. Ha controllato il circus della Formula Uno dalla fine degli Anni 80 tramite la società Formula One Management (FOM) fino al 2016. Nel 2017 il controllo della F1 è passato a Chase Carey.