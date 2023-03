Compleanni oggi: i compleanni VIP del 3 marzo 2023

Tutti i compleanni di oggi 3 marzo 2023

Oggi 3 marzo sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Jessica Biel

Nata a Ely il 3 marzo 1982, oggi compie 41 anni

Jessica Claire Biel è un'attrice statunitense diventata celebre per il suo ruolo in Settimo cielo. Al cinema è invece conosciuta per film come Non aprite quella porta, Quello che so sull'amore e Hitchcock. Per la serie The Sinner è candidata al Golden Globe. Ha avuto una relazione con Chris Evans e oggi è sposata con Justin Timberlake.

Gianni Alemanno

Nato a Bari il 3 marzo 1958, oggi compie 65 anni

Giovanni Alemanno è un politico ed ex ministro delle politiche agricole e forestali (2001-2006) nei governi Berlusconi II e III oltre che sindaco di Roma (2008-2013). Inizia la carriera politica nel MSI per poi contribuire alla fondazione di Alleanza Nazionale nel 1994. Dopo una breve parentesi in Azione Nazionale e MNS rientra in Fratelli d'Italia.

Zico

Nato a Rio de Janeiro il 3 marzo 1953, oggi compie 70 anni

Zico, pseudonimo di Arthur Antunes Coimbra, è un dirigente sportivo, allenatore ed ex calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista o fantasista. Attualmente è direttore tecnico dei Kashima Antlers. Viene ricordato principalmente per la sua carriera al Flamengo e per una breve esperienza all'Udinese. Da tecnico ha vinto una Coppa d'Asia con il Giappone.