Compleanni oggi: i compleanni VIP del 30 dicembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 30 dicembre 2022

Oggi 30 dicembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Lebron James

Nato ad Akron il 30 dicembre 1984, oggi compie 38 anni

LeBron Raymone James Sr., è un giocatore di basket statunitense dei L.A. Lakers. E' stato la prima scelta assoluta al Draft NBA del 2003 e nominato Rookie dell'anno nel 2004. Ha vinto due titoli con i Miami Heat, uno con i Cleveland Cavaliers e uno con i L.A. Lakers. Ha poi vinto quattro premi come MVP per la regular season e finals. Con la Nazionale USA ha vinto il bronzo alle Olimpiadi di Atene 2004 e l'oro a Pechino 2008 e Londra 2012. Al 2022 è il secondo miglior marcatore nella storia della NBA nella regular season e nelle finals. E' invece primo per punti complessivi tra regular season e playoff, per cui detiene il record di punti segnati, palle rubate, rimbalzi difensivi e vittorie.

Tiger Woods

Nato a Cypress il 30 dicembre 1975, oggi compie 47 anni

Eldrick Tont Woods, meglio conosciuto come Tiger Woods, è un golfista statunitense. In carriera ha vinto 110 tornei professionistici, di cui 15 major, che lo rendono il giocatore più titolato della storia. E' stato primo nel ranking mondiale OWG per 683 settimane, di cui 281 consecutive. E' l'unico ad aver vinto tutti i tornei major in un solo anno. Nel 2014 è stato il primo sportivo a superare il miliardo di dollari di guadagni tra vittorie e sponsor. Nel 2019 ha ricevuto da Trump la medaglia presidenziale della libertà. Nel 2009 è protagonista di uno scandalo che mette in luce i tradimenti ai danni della moglie.

Alessandra Mussolini

Nata a Roma il 30 dicembre 1962, oggi compie 60 anni

Alessandra Mussolini è un personaggio televisivo, politica e attrice. E' figlia di Romano Mussolini e di Maria Scicolone, sorella di Sophia Loren. Nel 1981-1982 conduce Domenica In per poi partecipare per tutti gli Anni 80-90 a diverse commedie all'italiana. Inizia la carriera politica nell'MSI e poi in Alleanza Nazionale. Nel 2004 partecipa elle europee con Alternativa sociale. E' stata nella giuria della prima edizione de La Pupa e il Secchione ed è spesso ospite di programmi TV. Nel 2020 partecipa a Ballando con le Stelle e poi a Nudi per la vita e Tale e Quale Show. Nel 2022 è europarlamentare nel gruppo del Partito Popolare Europeo per Forza Italia.

Diego Della Valle

Nato a Sant'Elpidio a Mara il 30 dicembre 1953, oggi compie 69 anni

Diego Della Valle è un imprenditore e presidente, direttore generale, amministratore delegato e azionista di maggioranza di Hogan e Tod's (56%) e di trasporti Nuovo Trasporto Viaggiatori (18%). Dal 2002 al 209 è stato presidente dela Fiorentina.